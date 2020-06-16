Mersin'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu bölgede ise 1050 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu elde etmek amacıyla yasa dışı ekim yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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