Mersin'de ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Çopurlu Mahallesi'ndeki ormanlık alan ile yanındaki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Karadeniz felaketi yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreyi buldu

Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?