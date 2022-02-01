Üye Girişi
Mersin'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı - Son Dakika

Mersin'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı

01.02.2022 13:52
Mersin'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı.

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, mart ve nisan aylarında hasadı yapılan erik ağaçları, çiçek açarak beyaza büründü.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere, bu yıl ilçede yaklaşık 15 bin ton erik üretimi beklediklerini söyledi.

Silifke Erik Üreticileri Birlik Başkanı Mustafa Göktaş da ilçenin erik yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirterek, "Yaklaşık 40 günlük çiçeklenme döneminden sonra mart ayının ilk haftası gibi ürün almayı hedefliyoruz. Bir dönümden 1-1,5 ton civarında ürün bekliyoruz. Örtü altı ürünlerimiz genelde dış piyasaya hitap etmekte. Özellikle Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere, son iki yıldır da Rusya, Ukrayna ve diğer Batı ülkelerine erik gönderiyoruz." diye konuştu.

Sabak Mahallesi'nde 3 dönümlük serasında erik yetiştiren çiftçi Harun Yılmaz da ağaçlarının çiçek açmasıyla mutlu olduklarını ve bereketli bir sezon beklediklerini kaydetti.

Mersin'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı
Mersin'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı
Mersin'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı
Mersin'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı

YORUMLAR
500

Mersin, Nisan, Mart, Erik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:07 21 anne, 1 baba: Hollandalı doktor 21 hastasında kendi spermlerini kullandı!
13:20 Bartu Küçükçağlayan baba oldu! İste bebeğin cinsiyeti
13:46 Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı
13:46 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak!
13:46 Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Türkiye büyük tehdit altında
13:43 İmamoğlu'na açıkça soruldu: İngiliz elçiyle yemek yediğinden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı?
13:31 Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu
13:28 Sosyal medyadan tanıştığı yaşlı adamın evine gitti! Korkunç son hüzne boğdu
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
13:13 AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 14:24:35. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement