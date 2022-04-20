Mersin'de örtü altında yılın ilk üzüm hasadı yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de örtü altında yılın ilk üzüm hasadı yapıldı

20.04.2022 11:50
Mersin'de örtü altında yılın ilk üzüm hasadı yapıldı

Türkiye'nin önde gelen yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, serada yetiştirilen üzümlerin hasadına başlandı.

Türkiye'nin önde gelen yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, serada yetiştirilen üzümlerin hasadına başlandı.

Sıcak iklimi sayesinde çilek, narenciye, muz ve domates başta olmak üzere çok sayıda ürünün yetiştirildiği ilçede, örtü altında üretilen üzümler de olgunlaştı.

Yılın ilk hasadı, üretici Mustafa Sak'ın Atakent Mahallesi'ndeki 7 dönümlük serasında yapıldı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere, ilçede 3 bin dönümde açık, 50 dönümde de kapalı alanda üzüm yetiştiriciliği yapıldığını belirterek, "Örtü altı üzüm hasadını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilere bereketli bir sezon diliyoruz." dedi.

Üretici Sak da ürünlerin kilogramının 130 liradan alıcı bulduğunu ifade ederek, "Fiyat ve verim yönünden mutluyuz. 7 dönümlük alandan 15-20 ton ürün bekliyoruz. Üzüm hasadı Türkiye'de ilk defa burada yapılıyor." diye konuştu.

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Mustafa Sak, Narenciye, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de örtü altında yılın ilk üzüm hasadı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de örtü altında yılın ilk üzüm hasadı yapıldı - Son Dakika
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