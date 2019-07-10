Son Dakika Haberleri: Mersin'de OSB firmalarına istihdam seferberliği anlatıldı
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Mersin'de OSB firmalarına istihdam seferberliği anlatıldı

35 dakika önce

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalara, istihdam seferberliği kapsamında sunulan teşvikler anlatıldı.

Mersin'de OSB firmalarına istihdam seferberliği anlatıldı, System.String[]
Organize Sanayi Bölgesi, Tarsus, Mersin, Ekonomi
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalara, istihdam seferberliği kapsamında sunulan teşvikler anlatıldı.

MTOSB Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, MTOSB Kullanıcıları Derneği Başkanı Ahmet Baran, İŞKUR İş ve Meslek danışmanları ile firma temsilcileri katıldı. Mersin Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek danışmanları tarafından teşvikler ve İŞKUR uygulamaları ile ilgili bilgiler verilen toplantıda, İŞKUR'un ilave istihdam yapan işverenlere sağladığı birçok teşvik paketi olduğu, program kapsamında ilave istihdam desteği, asgari ücret desteği, kadın genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların desteği, 5 puanlık indirim desteği verildiği ifade edildi. Ayrıca İstihdamın kalıcı hale gelmesine yönelik devletin sağladığı teşviklerden, mesleki beceri geliştirme teşvikleri kapsamında işbaşı eğitim programının başta geldiği, işbaşı eğitim programında personellere tecrübe kazandırılması amaçlandığı, 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında sağlanan teşviklerin hem işverenler için hem de personeller için olumlu sonuçlar verdiği dile getirildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:17 Kaynak: İHA
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