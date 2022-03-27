Mersin'de "Otizm Köyü" kurulacak - Son Dakika
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Mersin'de "Otizm Köyü" kurulacak

27.03.2022 16:03
Mersin'de "Otizm Köyü" kurulacak

Mersin'in Mezitli ilçesinde otizmlilerin bireysel becerilerini geliştirmek ve sosyal hayatın içerisine daha fazla katılımlarını sağlanmak amacıyla Otizm Köyü oluşturulacak.

Mersin'in Mezitli ilçesinde otizmlilerin bireysel becerilerini geliştirmek ve sosyal hayatın içerisine daha fazla katılımlarını sağlanmak amacıyla Otizm Köyü oluşturulacak.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle'de 6 bin 200 metrekare alanda kurulacak projenin temmuz ayında açılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, otizm konusunda farkındalık oluşturmanın toplumsal bir görev olduğunu belirtti.

Otizmli bireylere yönelik belediye olarak çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Tarhan, projenin ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

Tarhan, oluşturulacak merkezde atölyelerin yanı sıra hobi bahçeleri ve spor alanlarının yer alacağını dile getirdi.

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Mezitli, Mersin, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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