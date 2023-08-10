Mersin'de Otlayan 48 Küçükbaş Hayvan Öldü

Mersin'de arazide otlayan 48 küçükbaş öldü. Hayvanların ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

HAYVANLAR TEK TEK YERE YATTI

Tarsus ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Yeşilkuyu mevkisinde meydana gelen olayda boş bir arazide kendisine ait keçileri otlatan Aydın Şahin, hayvanların tek tek yere yattığını fark etti.

YETİŞEBİLDİĞİNİ KESTİ

Keçilerin öldüğünü anlayan Şahin, kurtarabildiği hayvanları olduğu yerde kesti. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ölen keçiler incelemeye alındı.

"ZEHİRLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Toplam 48 küçükbaşın öldüğünü belirten Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, "Hayvanların zehirlendiğini düşünüyoruz. Arazide otladıkları alan ile ilgili bir sıkıntı olabilir. İncelemeler sonucu ölüm nedenleri ortaya çıkacak" dedi.