Mersin'de Otlayan 48 Küçükbaş Hayvan Öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Otlayan 48 Küçükbaş Hayvan Öldü

10.08.2023 19:34

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir arazide otlayan 48 küçükbaş hayvanın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Hayvanların zehirlenmiş olabileceği düşünülüyor.

Mersin'de arazide otlayan 48 küçükbaş öldü. Hayvanların ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

HAYVANLAR TEK TEK YERE YATTI

Tarsus ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Yeşilkuyu mevkisinde meydana gelen olayda boş bir arazide kendisine ait keçileri otlatan Aydın Şahin, hayvanların tek tek yere yattığını fark etti.

YETİŞEBİLDİĞİNİ KESTİ

Keçilerin öldüğünü anlayan Şahin, kurtarabildiği hayvanları olduğu yerde kesti. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ölen keçiler incelemeye alındı.

"ZEHİRLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Toplam 48 küçükbaşın öldüğünü belirten Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, "Hayvanların zehirlendiğini düşünüyoruz. Arazide otladıkları alan ile ilgili bir sıkıntı olabilir. İncelemeler sonucu ölüm nedenleri ortaya çıkacak" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İnceleme, Tarsus, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Otlayan 48 Küçükbaş Hayvan Öldü - Son Dakika


Son Dakika
18:50 Beşiktaş, Neftçi'ye konuk oluyor
18:45 Son Dakika: Şenol Güneş tüm kozlarını oynadı! Neftçi Bakü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:26 Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası'nın rezervlerindeki büyük artışa ilk yorum: Biriktirmeye devam edeceğiz
18:13 Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası'nın rezervlerindeki büyük artışa ilk yorum: Biriktirmeye devam edeceğiz
18:15 İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
18:14 Fenerbahçe Fred transferinde Galatasaray'ı geride bıraktı
18:12 İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
18:09 Fenerbahçe, Fred ile anlaşmaya vardı
18:07 İmamoğlu'ndan "Şehit Hatları vapurunu müstakbel gelinine kiraladı" iddiasına suç duyurusu
18:03 İmamoğlu'ndan "Şehir Hatları vapurunu müstakbel gelinine kiraladı" iddiasına suç duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2023 19:37:32. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Otlayan 48 Küçükbaş Hayvan Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement