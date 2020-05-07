Mersin'de otobanda hareketlilik, otogarda sessizlik hakim - Son Dakika

Mersin'e giriş ve çıkış yasağını kaldırmasının ardından Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda araç trafiği yoğunluğu yaşanırken, otogarda ise sessizliğin hakim olduğu görüldü.Giriş-çıkış yasağının kaldırılmasının ardından otoban gişelerinde hareketlilik başladı. Artan yoğunlukla birlikte İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Alınan kararlar doğrultusunda yasağın devam ettiği 24 ilden gelenlerin izin belgesi alması gerekiyor. Kente giriş için gişelere gelen vatandaşların izin belgesi sorgulanıyor. İzin belgesi bulunanların geçişine izin veren ekipler, izni bulunmayanlara da önce cezai işlem uyguluyor ardından ise geri gönderiyor. Öte yandan, yurt dışından gelerek karantina sürecini tamamlayan ve kente girmek isteyen vatandaşlara da 14 gün kendisini evde izole edeceğini taahhüt eden belgeyi imzalatıyor. Özel kıyafetler giyen ekipler kente girmek isteyen vatandaşların ateşini de ölçüyor. Yüksek ateş ve koronavirüs semptomları gösteren bir durumla karşılaşılması halinde ise sağlık kuruluşuna sevki sağlanıyor. Mersin'de giriş çıkış yasağının sona ermesine rağmen otogarda bir hareketlilik yaşanmadı. Otogarda sessiz hakim olurken, firma yetkilileri seyahat edecek yolcu bekliyor.