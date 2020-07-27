Mersin'de otobüs devrildi: 2 şoför ile 4 asker şehit (4)- Yeniden - Son Dakika

MERSİN'in Mut ilçesinde, askerleri taşıyan otobüs, freni boşalınca şarampole yuvarlandı. Mersin Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir" denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Manisa- Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi.