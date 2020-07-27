Mersin'de otobüs devrildi: 2 şoför ile 4 asker şehit (5) - Son Dakika

Mersin'de otobüs devrildi: 2 şoför ile 4 asker şehit (5)

BAKAN AKAR, KAZAYI AYRINTILARIYLA ANLATTIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Mersin'in Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüsün şarampole yuvarlandığı kaza bölgesinde incelemede bulunduktan sonra yaralı askerleri ziyaret etti.

Mersin'de otobüs devrildi: 2 şoför ile 4 asker şehit (5), System.String[]

BAKAN AKAR, KAZAYI AYRINTILARIYLA ANLATTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Mersin'in Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüsün şarampole yuvarlandığı kaza bölgesinde incelemede bulunduktan sonra yaralı askerleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Yaralılarımızın tedavileri sürüyor. Ziyaret ettik, durumlarının kritik olmadığını gördük. Hepimizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Kara Kuvvetlerimizin çok ciddi intikalleri var. Bu intikaller sürekli yapılmakta. Bu intikallerle ilgili arkadaşlarımızın bilgisi tecrübesi çerçevesinde olabildiğince hassas planlama yapılmakta ve olabildiğince dikkatli bir şekilde bu intikaller icra edilmekte. Dün bu çerçevede saat 21.45'te Manisa Alaşehir'den bu otobüsümüz hareket etti. Daha sonra Afyonkarahisar'da 2 saat mola verdiler. Molada şoför değişimi yaptılar. Otobüsün bakımını yapıp, tekrar yola devam ettiler, dinlendiler. Daha sonra Konya'da sabah saat 06.30'da mola verip, dinlendiler. Yine orada benzer şekilde şoför değişimi, dinlenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerçekleşti. Bu çerçevede intikal devam ederken saat 07.20 civarında maalesef bu olay meydana geldi. ilk aldığımız bilgilere göre, araçta bir teknik arıza meydana geldiği, frende bir problem olduğu, frende bir boşalma söz konusu olduğuna dair görgü tanıklarından yaptığımız görüşmede gerekli bilgileri aldık" dedi.

ŞOFÖR, KAZA ÖNCESİ UYARMIŞAlınan ilk bilgilere göre kazaya karışan otobüsün şoförünün soğukkanlılıkla elinden geleni yaptığını öğrendiklerini aktaran Bakan Akar, "Konuyla alakalı hem idari hem de adli anlamda gerekli çalışmalar, faaliyetler sürdürülmekte. Bu çalışmaların sonucunda olayların tam olarak ortaya çıkması mümkün olacak. Ayrıntılı ve dikkatli çalışmayla bilgileri alacağız. İlk aldığımız bilgilere göre, kazaya karışan otobüsün şoförünün gerçekten soğukkanlı bir şekilde elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğine dair bilgiler var. Bilgiler daha sonra alınan bilgilerle teyit edilecek. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şoförün frende bir problem olduğuna dair otobüsü uyardığını, herkesin dikkatli olması gerektiğini, tutunması gerektiğini, sağ tarafın uçurum olduğunu sol tarafın daha müsait olduğunu, karşı yöne geçmesi gerektiğini, karşı yönden gelen bir araç olduğunu, araca çarpmaması için manevra yaptığını, öndeki araca çarparak durması için bazı tavsiyeler alındığını, fakat bunların da tehlikeli olduğunu düşünerek aracı yatırmanın en doğru yol olduğunu, hatta bir rivayete göre ikinci şoförün telefonla bazılarını arayıp, onlardan tavsiye aldıklarına dair bilgiler var. Bu çerçevede maalesef elinden gelen gayreti göstermesine rağmen bu elim kaza maalesef meydana gelmiş bulunuyor. Tabi acımız büyük. Bu kadar önem verdiğimiz halde, tedbir aldığımız halde bu kazanın meydana gelmesi bizi derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı. DOKTORLARIMIZ YOĞUN MESAİ İÇİNDELERAkar, yaralı askerlerin durumları hakkında da şu detayları verdi: "Ben bu vesileyle bütün arkadaşlarıma, bütün silahlı kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bunların başımıza gelmemesi için her türlü tedbir aldık, almaya da devam edeceğiz. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden şoförlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda tedavisi süren yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu yaralılarımızdan entübe olan 4 kişi var. Bu 4 kişiden ikisinin boynunda sorun var. Doktorlarımız üzerinde duruyorlar. Diğer taraftan birinin kafa ve göz problemi, diğer askerimizin de kafasında travmadan dolayı sıkıntı var. Bunlarla alakalı doktorlarımız yoğun bir çaba içerisindeler. Buradaki aldığımız tedbirler çerçevesinde yoğun bir çalışma sürüyor. Bu konuda yapılabilecek ne varsa bunların hepsi yapıldı. Hem Adana'dan arkadaşlarım buraya gelen ambulans helikopter ve Konya'dan gelen ambulans helikopterle nakiller yapıldı. Dolasıyla buradaki doktorlarımız yoğun bir mesai içindeler. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Başta valimiz olmak üzere gayretlerini gösterdiler. İnşallah önümüzdeki saatlerde farklı bir haber almayacağız. Yaralıların sağlıklarına kavuşması için çaba gösterdik, göstereceğiz. Mersin Üniversitesi'nde 4, Şehir Hastanesi'nde 4 yaralımız var. Silifke ve Erdemli'de 2'şer yaralımız var. 15 yaralımızın burada tedavileri sürüyor."

Can ÇELİK-Soner AYDIN/ MUT (Mersin),


Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:24

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de otobüs devrildi: 2 şoför ile 4 asker şehit (5) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri sözleri, Diyanet'in internet sitesinden çıkartıldı Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşının Ayasofya için söylediği "ortak ev" ifadesini düzeltti Yürüyen merdiven çökünce içine düşen talihsiz kadın ölümden döndü Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın konuştu: Kocam bana iftira atıyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi         
11:57
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi         
11:49
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında         
11:30
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor         
11:29
Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la yollarını ayırdı Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la yollarını ayırdı         
11:28
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek         
11:08
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı         
10:54
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi         
10:44
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü         
10:40
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum         
10:28
Bursalı bıçakçıların koronavirüse karşı ürettiği özel bıçaklar yoğun rağbet görüyor Bursalı bıçakçıların koronavirüse karşı ürettiği özel bıçaklar yoğun rağbet görüyor         
10:26
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada         
10:14
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü         
10:08
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı         
09:53
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu         
09:41
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor         
09:39
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı         
09:35
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı         
09:22
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı         
08:58
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor         
08:35
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı         
07:26
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı         
02:27
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı         
00:21
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü         
20:07
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti         
18:44
Yolda yürürken 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı Yolda yürürken 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı         
18:01
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti         
17:58
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede         
17:43
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti         
16:21
"Sarı kız" örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 14:38:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de otobüs devrildi: 2 şoför ile 4 asker şehit (5) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei