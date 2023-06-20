Kamyonla çarpışan yolcu otobüsü dere yatağına uçtu: 1 ölü, 28 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

DEREYE UÇTU

Antalya'dan Adana istikametine giden Mehmet Nas idaresindeki otobüs, D-400 kara yolu hal kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı. Savrulan otobüs, yol kenarındaki dorseye çarpıp dere yatağına devrildi.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Nas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan kamyon şoförü ve otobüsteki 27 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.