Mersin'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 27 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 27 Yaralı

21.06.2023 09:28

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında, Antalya'dan Adana'ya yolcu taşıyan otobüs önce kamyona, ardından park halindeki tırın kupasına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.

Mersin'de 2 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı otobüs kazası kamerada

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Antalya'dan Adana'ya yolcu taşıyan otobüs, önce kamyona, ardından ise park halindeki tırın kupasına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. 2 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün sabah Tarsus ilçesine bağlı hal kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Adana'ya doğru seyahat eden Mehmet Nas idaresindeki 07 ABS 372 plakalı otobüs önce Servet Kesen idaresindeki 33 NYS 13 plakalı kamyona, ardından park halindeki 33 R 6312 plakalı tırın kupasına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüsün sürücüsü Nas hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan kamyon sürücüsü Kesen'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

Öteyandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüler de, dönüş için karşı şeride doğru geçen otobüsün çarpması yer aldı. Ayrıca kamyona çarpan otobüsün daha sonra park halindeki tırın kupasına vurma anları da saniye saniye görüntülere yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kamyonla çarpışan yolcu otobüsü dere yatağına uçtu: 1 ölü, 28 yaralı Kamyonla çarpışan yolcu otobüsü dere yatağına uçtu: 1 ölü, 28 yaralı

Antalya, Mersin, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 27 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Paris Air Show'da Türkiye'nin milli havacılık ürünleri övgü aldı
10:29 Paris'teki havacılık fuarında Türkiye damgası! Dünyaca ünlü haber ajansı öve öve bitiremedi
10:26 Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde mutlu sona çok yakın
10:22 Her şey 48 saat içinde olacak! Fenerbahçe, Dzeko'yu açıklamak için geri sayıma geçti
10:21 Saçına dolar taktırıp Dubai'de gezinen fenomen Dilan Polat'a tepkiler çığ gibi büyüdü: Görgüsüz
10:17 Saçına dolar taktırıp Dubai'de gezen Dilan Polat'a tepki yağıyor: Görgüsüz
10:16 Apple, logosu yüzünden İsviçre Elma Üreticileri Birliği'ne dava açtı
10:11 Apple, İsviçre Elma Üreticileri Birliği'nin logosunun patentini almak için derneğe dava açtı
10:13 Altın fiyatları düşüşle başladı
10:11 Güne düşüşle başlayan altını gram fiyatı 1.465 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2023 11:05:51. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 27 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement