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Mersin'de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı - Son Dakika

Mersin'de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı

23.08.2021 09:27
Mersin'de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 33 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 33 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Antalya'dan Gaziantep'e giden 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde park halindeki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi. Otobüsteki 33 yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Murat Şengi/İHA)

Mersin'de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
Mersin'de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı

Gaziantep, Antalya, Mersin, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı - Son Dakika


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