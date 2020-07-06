Mersin'de otobüs şoförünün darbedilme anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Olayın ardından saldırganın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hakan A. daha sonra açık olan ön kapıdan araca binip şoförü darbetti.

Şoförün, "Pandemi nedeniyle maskesiz yolcu alamıyoruz." uyarısı üzerine Hakan A. otobüsten indi ve hareket ederek otobüsü yumrukladı.

Boya Parkı önünde dün gece 22.00 sıralarında Kırklarsırtı-Çöplü-Boya hattında akşam seferini yapan otobüs şoförü Mehmet Teneke'nin (56) aracına iddiaya göre 2 kişi maskesiz binmek istedi.

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