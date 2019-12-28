Mersin'de otobüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de otobüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasına yansıdı - Son Dakika

Mersin'de otobüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasına yansıdı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otobüs şoförünün 3 kişi tarafından darbedildiği anlar, araç içi kamerasınca görüntülendi.

Mersin'de otobüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasına yansıdı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otobüs şoförünün 3 kişi tarafından darbedildiği anlar, araç içi kamerasınca görüntülendi.

Bahçe Mahallesi'nde, Harun Özer'in (38) kullandığı otobüs, başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle, manevra yaptığı anda yoldaki bir kadının eline çarptı.

Elindeki cep telefonu düşen kadın, Özer'e tepki gösterdikten sonra ayrıldı. Daha sonra, son durağa gelerek otobüse binen 3 kişi, Özer'e saldırdı. Cep telefonu düşen kadının yakınları olduğu öğrenilen 3 kişi, Özer'i darbettikten sonra kaçtı.

Sürücü Özer'in şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, Özer'in darbedildiği anlar otobüsteki kameralara yansıdı.

Tarsus, Mersin, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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