Mersin'de otobüs ve servis araçlarına denetim - Son Dakika

Mersin'de jandarma ekipleri yolcu taşımacılığı yapan servis ve otobüsleri denetledi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, denetimlerde sivil trafik personelleri yolcu indirme-bindirme noktalarından otobüs veya minibüslere binerek seyahat esnasında şoförleri gözlemledi.

Çeşitli kontrollerde bulunan ekipler, sürücülere ve yolculara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.