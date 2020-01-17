Mersin'de otobüsleri karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika

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Mersin'de otobüsleri karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
6 saat önce
Mersin'in Toroslar ilçesinde kar yağışı nedeniyle geziye gittikleri otobüsleri yolda kalan ilkokul öğrenciler için belediye ekipleri seferber oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:14 Kaynak: AA
Mersin'in Toroslar ilçesinde kar yağışı nedeniyle geziye gittikleri otobüsleri yolda kalan ilkokul öğrenciler için belediye ekipleri seferber oldu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geziye giden 45 kişilik öğrenci ekibi, Arslanköy Güngörmez yolu civarında yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan yolda mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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