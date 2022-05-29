Otobüsten ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Mersin'in Anamur ilçesinde, seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen şehirler arası yolcu otobüsünde, Antalya-Mersin kara yolu Uçarı Mahallesi Şaymana mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İçerisindeki 24 yolcu otobüsten indirilirken, araçtaki alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk müdahale araçları ve arazözler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, yolcu otobüsü ise kullanılamaz hale geldi.

Araç geçişine kapatılan Antalya-Mersin kara yolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.