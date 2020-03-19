Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 bin TL'lik vurgun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 bin TL'lik vurgun - Son Dakika

Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 bin TL'lik vurgun

6 saat önce

MERSİN'de, akaryakıt istasyonlarından otomatik yakıt alım hizmeti sunan şirketin sistemine internet üzerinden sızarak, 2 günde 245 bin TL'lik yakıt dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 bin TL'lik vurgun, System.String[]

MERSİN'de, akaryakıt istasyonlarından otomatik yakıt alım hizmeti sunan şirketin sistemine internet üzerinden sızarak, 2 günde 245 bin TL'lik yakıt dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Olay, akaryakıt istasyonlarından otomatik olarak, nakit veya kredi kartı ile ödeme yapmadan yakıt almalarını sağlayan hizmeti sunan şirketin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesi ile ortaya çıktı. Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin şirketin yönetim paneline yetkisiz erişim sağladığını tespit etti. 10 aylık bir çalışma sonunda dolandırıcıların şirkete ait internet sitesini hackleyerek faaliyette olmayan bir şirketin bilgilerini girdiklerini, daha sonra başkalarına ait araç plakaları üzerine otomatik yakıt sistemi aldıklarını belirledi. Otomatik yakıt sisteminin yakıt limitlerini artırmak suretiyle 2 günde 245 bin TL'lik yakıt alan çeteyi teknik takibe alan Siber Polisi kamera kayıtlarını tek tek izleyerek bu yolla yakıt alan sisteme kayıtlı plakalardaki araçların yerine kamyon, TIR gibi araçlarla yüksek miktarda yakıt aldıkları ortaya çıktı.Ekipler, Mersin merkezli Gaziantep, Adana ve Van Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Çete lideri A.Ü.'nün de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, çok sayıda cep telefonu, sim kart, hard disk gibi dijital materyaller ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. İfadelerinin ardından 4 kişi tutuklanırken, 15 kişi ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin da arandığı bildirildi.


Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:30 Kaynak: DHA

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