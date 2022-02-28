Mersin'de, otomobil bagajında 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

MERSİN'de, polis ekiplerince durdurulan otomobilde, Avusturya menşeli 47 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, sürücü O.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente farklı illerden çok sayıda ruhsatsız silah getirileceği bilgisini aldı. Silahları kente getirecek kişinin ve kullanacağı aracın plakasını belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibe başladı. Gece geç saatlerde, takip sonucu Akdeniz ilçesinde durdurulan O.A.'nın otomobilinde arama yapıldı. Bagajdaki kolilerde Avusturya menşeli 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. O.A., gözaltına alındı.