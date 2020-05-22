Mersin'de otomobil dereye yuvarlandı: 3 ölü - Son Dakika

Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye düşen otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü boğularak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde, 33 DL 6832 plakalı otomobil, Tarsus turizm sahil bölgesi istikametine açılan yeni yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası ters dönen otomobil, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı. Araçta bulunan ikisi kadın 4 kişiden Tekin Yalçın (23), Nuran Altun (26) ve Mesut A. boğularak hayatını kaybederken, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülçin Altun (24) ise müdahale sonucu hayata döndürülerek tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN