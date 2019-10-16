Mersin'de otomobil devrildi: 1 yaralı
9 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:32 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.
Kenan Akkuş idaresindeki 33 RY plakalı otomobil, Yunusoğlu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Akkuş, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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