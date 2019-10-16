Son Dakika Haberleri: Mersin'de otomobil devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Mersin'de otomobil devrildi: 1 yaralı

Mersin'de otomobil devrildi: 1 yaralı

9 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Mersin'de otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kenan Akkuş idaresindeki 33 RY plakalı otomobil, Yunusoğlu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Akkuş, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tarsus, Mersin, Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
Lojman satışları bu ay başlıyor Munzur Üniversitesi'nde üretilen otomobil, 1 lirayla 100 km yol katediyor BM Güvenlik Konseyi üyesi Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye 'harekâta son verin' çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 21:42:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de otomobil devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]