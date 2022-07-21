Mersin'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

21.07.2022 20:19
Mersin'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Z.S.A. yönetimindeki otomobil, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda A.A.E. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü A.A.E. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması, bisiklet sürücüsünün yola savrulması yer alıyor.

YORUMLAR
500
Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:12 İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
18:58 Oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan gündem olan paylaşım
18:55 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor
18:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus
18:36 Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kaderi belli oluyor! Parkın geleceğine Ankaralıların karar verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 20:19:14. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement