Mersin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.H.S. idaresindeki 33 MA 8779 plakalı otomobil, Kargıpınar Mahallesi'nde refüje çarpıp karşı şeride geçti. Otomobil, M.S.G. yönetimindeki 33 T 152 plakalı hafif ticari araçla çarpışıp şarampole devrildi.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü M.S.G'yi çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:25 - Kaynak: AA
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