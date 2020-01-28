Mersin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Mersin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

7 saat önce

Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Mersin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı, System.String[]

Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Aslanlı Mahallesi Devrende mevkisinde, Naim İdil idaresindeki 33 KEH 40 plakalı otomobil, Mehmet Uslu'nun kullandığı 21 BH 157 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü İdil ile otomobildeki 5'i çocuk 8 kişi Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, otomobilden bulunanların piknikten döndükleri öğrenildi.

Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:04 Kaynak: AA
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