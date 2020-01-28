Mersin'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Mersin'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

6 saat önce

Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, System.String[]

Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Arık (61) idaresindeki 06 AD 3761 plakalı otomobil, Silifke- Mut kara yolunda, karşı yönden gelen Murat Aşırt (44) yönetimindeki 34 PYL 91 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Arık olay yerinde öldü.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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