Mersin'in Mut ilçesinde bir marketin önündeki meşrubat dolabına çarpan otomobildeki bir kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Balcı'nın kullandığı 07 ZH 916 plakalı otomobil, Hamam Mahallesi'nde kontrolden çıktı.
Bir marketin önündeki meşrubat dolabına çarparak durabilen araçta yolcu olarak bulunan Kevser Balcı, yaralandı.
Balcı, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de otomobil iş yerinin dolabına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika