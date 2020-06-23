Mersin'de otomobil kamyonetle çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre kaza, Mut ilçesine bağlı Barabanlı kavşağında meydana geldi. Mut istikametinden Karaman istikametine giden Ramazan Ö. yönetimindeki 33 UR 492 plakalı kamyonet, Barabanlı kavşağında karşı yöne gitmekte olan Abdurrahman C.'nin kullandığı 33 UN 475 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Ramazan Ö. ve Abdurrahman C. Hafif şekilde yaralanırken, araçta bulunan Ali İsa Ö., Ayşe C., Hatice T. ve Emine Ç.'nin ağır yaralı olarak olay yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN