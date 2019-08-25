Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:24 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Emine Y. idaresindeki 01 UU 149 plakalı otomobil, Berdan Barajı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.
Kazada sürücü Emine Y. yaralandı.
Şarampolden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan yaralı, Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi.
Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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