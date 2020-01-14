Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
6 saat önce
Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:30 Kaynak: AA
Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sami Ünal idaresindeki 70 E 6606 plakalı otomobil Sarıkavak Mahallesi'nde devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Meryem Ünal otomobilde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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