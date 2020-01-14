Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sami Ünal idaresindeki 70 E 6606 plakalı otomobil Sarıkavak Mahallesi'nde devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Meryem Ünal otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:30 Kaynak: AA
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