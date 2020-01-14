Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü ile araçta bulunan Meryem Ünal otomobilde sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, Sami Ünal idaresindeki 70 E 6606 plakalı otomobil Sarıkavak Mahallesi'nde devrildi.

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