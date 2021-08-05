Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sabri Şeker (59) idaresindeki 38 H 2106 plakalı otomobil, Bozön Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta sıkışan sürücünün yanı sıra Abdülkerim Beytekin (55) ve Aziz Şeker (18) yaralandı. İtfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışmayla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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