Mersin'de otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan Nuran A, Tekin Y. ve Mesut A. yaşamını yitirdi.

Çevredekiler de suya girerek ekiplerin çalışmasına destek verdi.

İtfaiye ekipleri, araçtaki Nuran A. (26), Gülçin A. (24), Tekin Y. (43) ve Mesut A'yı (32) çıkardı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DL 6832 plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi.

Mersin 'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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