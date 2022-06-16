Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.30 sularında 23 Nisan Caddesi'nde otogar istikametinden merkeze doğru seyir halinde olan 33 LE 091 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Su dolu kanala ters bir şekilde düşen otomobilin içinde bulunan Barış Tekin ile Onur Çapkur dışarı çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda 2 kişiyi araçtan çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

23 Nisan, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü - Son Dakika

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