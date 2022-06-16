Mersin'de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü - Son Dakika
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Mersin'de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

16.06.2022 11:43
Mersin'de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Mersin'in Anamur ilçesinde sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Anamur ilçesinde sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.30 sularında 23 Nisan Caddesi'nde otogar istikametinden merkeze doğru seyir halinde olan 33 LE 091 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Su dolu kanala ters bir şekilde düşen otomobilin içinde bulunan Barış Tekin ile Onur Çapkur dışarı çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda 2 kişiyi araçtan çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Mersin'de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü
Mersin'de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

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43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2) 43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2) Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Kaynak: İHA

23 Nisan, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü - Son Dakika
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