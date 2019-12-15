Mersin'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Mersin'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mersin'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Pozantı Tarsus TEM otoyolunda meydana geldi. Tarsus istikametine seyir halinde olan Ayşegül K. (29) yönetimindeki 34 CDF 724 plakalı otomobil, aynı güzergahta ilerleyen Rıdvan Ç. idaresindeki 27 VZ 886 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada aracın ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Nevin Koçer hayatını kaybetti. Sürücü ile arka koltukta bulunan Efekan Gök (14) ile Memis Gök (20) ağır yaralandı.


Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
21:10 2020 Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
21:06 Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık - Son Dakika Haber
21:02 Fransa işkence ile itham edilen Arjantinli eski polisi ülkesine iade ediyor - Son Dakika Haber
20:58 AK Parti İncirliova delege seçimleri tamamlandı - Son Dakika Haber
20:56 Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı - Son Dakika Haber
20:16 ABD, Çinli iki diplomatı askeri üsse izinsiz girdiği için gizlice sınır dışı etmiş - Son Dakika Haber
19:05 Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 21:21:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]