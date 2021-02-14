Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

14.02.2021 17:45

MERSİN'in Silifke ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak 12 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak 12 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu üzerinde Silifke'ye bağlı Narlıkuyu Mahallesi Akkum Kavşağı'nda meydana geldi. Mersin yönüne giden Can Oğuzhan Günay yönetimindeki 33 ED 117 plakalı otomobil, virajı alamayınca 12 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçta sürücü Can Oğuzhan Günay ile Elif Gülay Korkmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde önlem alan ekipler araçta sıkışan Günay ve Korkmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Günay ve Korkmaz'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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