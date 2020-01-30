Mersin'de otomobil ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de otomobil ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Mersin'de otomobil ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Mersin'de otomobil ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Cahit Fındık idaresindeki 33 VME 60 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda Süleyman Aydın yönetimindeki 33 VKD 07 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Otomobilde bulunan 5 kişi ile kamyonette yolculuk eden iki kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Cahit Fındık, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak diğer yaralılarla birlikte Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fındık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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