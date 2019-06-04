Son Dakika Haberleri: Mersin'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
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Mersin'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

48 dakika önce

Mersin'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölüMERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mersin'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Arif Çabuk idaresindeki 33 UP 419 plakalı otomobil, Ermenek karayolu Kadıköy Mahallesi mevkiinden Mut Ermenek istikametine seyir halinde iken, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mustafa Pantık'a çarptı.
Meydana gelen kazada yaya Mustafa Pantık olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Arif Çabuk ise yara almadan kurtuldu.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Mersin'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:13 Kaynak: İHA
Mut, Mersin, Yerel
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