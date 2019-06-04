Mersin'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
48 dakika önce
Mersin'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölüMERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:13 Kaynak: İHA
'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
MERSİN - Mersin'in Mut
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Arif Çabuk idaresindeki 33 UP 419 plakalı otomobil, Ermenek
karayolu Kadıköy
Mahallesi mevkiinden Mut Ermenek istikametine seyir halinde iken, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mustafa Pantık'a çarptı.
Meydana gelen kazada yaya Mustafa Pantık olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Arif Çabuk ise yara almadan kurtuldu. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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