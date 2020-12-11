Mersin'de otomobil yedek parçaları çaldığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir iş yerinden otomobil yedek parçaları çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'nde bir iş yerinden 6 Aralık'ta otomobil yedek parçalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayla ilgili E.U'yu gözaltına aldı.

Şüpheliye ait depoda yapılan aramada 600 bin lira tutarındaki 50 şarj motoru, 50 marş motoru, 30 otomatik şanzıman, 35 araç turbosu, 30 manuel şanzıman, 30 çuval bakır kablo, 100 lastikli alüminyum jant ve 50 silindir kapağı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.U, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken olayla ilgili bir şüphelinin de arandığı bildirildi.