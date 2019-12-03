Son Dakika Haberleri: Mersin'de otomobildeki sigorta kutusuna uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli yakalandı
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Mersin'de otomobildeki sigorta kutusuna uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilde bulunan sigorta kutusuna uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de otomobildeki sigorta kutusuna uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilde bulunan sigorta kutusuna uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, Erdemli ilçesinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, Çeşmeli Mahallesi'nde durumundan şüphe edilen bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, otomobilin motor kaputunun altında bulunan sigorta kutusu içerisinde 10 gram eroin ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Sigorta, Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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