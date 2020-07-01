Mersin'de otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kamp alanında park halindeki araçtan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kamp alanında park halindeki araçtan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

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Atakent Mahallesi'nde kamp alanında park halindeki araçtan çanta ve içerisindeki 3 cüzdan, 450 TL nüfus cüzdanı, 9 banka kredi kartı, cep telefonu, güneş gözlüğü ve 15 fişek bulunan tabanca şarjörünün çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüpheli bir araç tespit etti.

Aracın, otodan hırsızlık konusunda suç kaydı olan bir kişiye ait olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Atakent Mahallesi, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika

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