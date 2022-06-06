Gültak: 'Bu dünya bize miras değil, çocuklarımızın emanetidir'

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklettin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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