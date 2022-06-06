Mersin'de otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklettin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklettin sürücüsü yaralandı

06.06.2022 10:47
Mersin'de otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklettin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı.

Limonlu Mahallesi Burçalanı Mevkisi'nde, önünde seyreden otomobile çarpamamak için ani manevra yapan 33 AET 161 plakalı motosikletin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, düşerek yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü ambulansa hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklettin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklettin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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