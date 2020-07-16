Mersin'de otomobile giren yılan kazaya neden oldu - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta yaptığı aramada yılanı bularak çıkardı.

Mersin 'de bir otomobilin içerisine giren yılanın sürücüyü korkutması nedeniyle trafik kazası meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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