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Mersin'de otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Mersin'de otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasında

20.01.2022 11:04
Mersin'de otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasında

Mersin'de otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan iki zanlıdan biri yakalandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'de otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan iki zanlıdan biri yakalandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.Ö'nün Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki evinin önüne park ettiği otomobili 15 Ocak'ta çalındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, iki şüphelinin aracı iterek götürdüğünü tespit etti.

Kimliği belirlenen zanlılardan G.K, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı, Ö.O. ise evinde bulunamadı. Çalınan otomobil, G.K'nin adresinin yakınında bulundu.

Kayıtlarda şüphelilerin kapısını açtıkları otomobili kontak anahtarı olmadığı için iterek götürmesi yer alıyor.

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Akkent Mahallesi, Yenişehir, Otomobil, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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