Mersin'de otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu - Son Dakika

Kazada, sürüdeki 10 koyun telef oldu, sürücü ve yanındaki V.D.Y. (30) hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. (33) yönetimindeki 01 DN 370 plakalı otomobil, Topaklı Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarpması sonucu 10 koyun telef oldu.

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