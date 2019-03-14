Mersin'de Otomobilin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti
8 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet E. (25) idaresindeki 33 NIR 42 plakalı otomobil, Şehitishak Mahallesi Aykanat Kavşağı'nda bisikletle seyir halinde olan 17 yaşındaki Aykut Kılınç'a çarptı.
Ağır yaralanan Kılınç, Tarsus Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:10 Kaynak: AA
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