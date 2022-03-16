Mersin'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Mersin'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

16.03.2022 10:56
Mersin'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde manevra yapan otomobilin çarptığı 65 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde manevra yapan otomobilin çarptığı 65 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, U.A'nın kullandığı 33 AJH 489 plakalı otomobil, geri manevra yaparken yoldan geçen Huriye Yıldırım'a çarptı.

Sürücünün ihbarıyla sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldırım'ı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yıldırım, buradaki müdahale rağmen kurtarılamadı.

U.A, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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Otomobil, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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