Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Celal K. yönetimindeki 01 AGG 33 plakalı otomobil, Silifke-Mersin yolunda önce Sabri İ. idaresindeki 38 JK 396 plakalı araca, ardından plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı.
Motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Mersin-Silifke kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.???????
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