Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

15.07.2022 19:13
Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Celal K. yönetimindeki 01 AGG 33 plakalı otomobil, Silifke-Mersin yolunda önce Sabri İ. idaresindeki 38 JK 396 plakalı araca, ardından plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı.

Motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mersin-Silifke kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.???????

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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