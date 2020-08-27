Mersin'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan Osman T, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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