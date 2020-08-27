Mersin'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
D-400 kara yolunda seyir halindeki A.A. yönetimindeki otomobil, Altaylılar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman T'ye (68) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Osman T, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, sürücü A.A'yı gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:01 - Kaynak: AA
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