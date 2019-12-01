Mersin'de otomobilin hareket etmesiyle bacakları kırılan köpek tedavi altına alındı

Mersin'de altına sığındığı otomobilin hareket etmesi sonucu 4 bacağı kırılan köpek tedavi altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, Silifke ilçesinde otomobilin altında uyuduğu sırada aracın hareket etmesi nedeniyle bir köpeğin yaralandığı ihbarını aldı.

Ekipler bacaklarında kırık tespit edilen köpeği, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine getirdi.

Dört bacağı alçıya alınan köpeğin kısa sürede sağlığına kavuşacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, erken müdahaleyle köpeğin dört bacağının da kurtarıldığını kaydetti.

Korunmak için araçların altına, motor bölümlerine giren kedi ve köpeklere karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Cücük, köpeğe "Uykucu" isminin verildiğini aktardı.