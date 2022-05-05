Otomobilin motosiklete çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Otomobilin motosiklete çarpması güvenlik kamerasında

05.05.2022 16:20

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Y.D. (35) yönetimindeki otomobil, Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda S.A.S. (26) idaresindeki motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Y.D'nin kullandığı otomobilin önce motosiklete, daha sonra duvara ve ardından başka bir araca çarpması yer aldı.

Otomobilin motosiklete çarpması güvenlik kamerasında
Otomobilin motosiklete çarpması güvenlik kamerasında
Otomobilin motosiklete çarpması güvenlik kamerasında
Otomobilin motosiklete çarpması güvenlik kamerasında

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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